JPP alerta para falta de água de rega na Ponta do Sol

O partido Juntos Pelo Povo (JPP) alertou, esta terça-feira, para o que diz ser a falta de água no concelho da Ponta do Sol, apontando que a mesma não chega aos poios dos agricultores que "não vêem atendidas as suas reclamações relativamente às falhas na distribuição de água de rega neste concelho".

Num comunicado, o JPP reforça as muitas queixas dos regantes para uma resposta cabal do Governo, relativamente à água de giro, apontando que "as culturas estão em risco de secar", conforme terão relatado alguns agricultores.

"O discurso de apoio à actividade agrícola por parte do Governo não chega ao poio, pois a água de giro tem tardado a chegar aos agricultores da Ponta do Sol, especialmente na freguesia dos Canhas. Sem água não há agricultura e de nada tem servido as queixas dos agricultores à ARM que a água teima em não chegar aonde é necessária, ou seja, aos terrenos agrícolas", aponta Élvio Sousa.

Sobre a gestão da água, o líder e candidato do JPP à presidência do Governo Regional critica os projectos para a contrução de campos de golfe, "verdadeiros sorvedouros de água". Por isso, deixa o JPP algumas questões: "como vai o Governo Regional fazer a gestão deste recurso? Será a favor dos agricultores ou a água vai servir para regar os 'greens' dos senhores do Golfe?", interroga-se Élvio Sousa.