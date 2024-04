PAN conclui que “‘ferry’ é imprescindível para o transporte de carga rodada”

O PAN-Madeira veio a público, este domingo, considerar "crucial" o 'ferry' para "a concretização da igualdade, para o cumprimento da Constituição e para o diluir da condição de ilhéu, com o retorno de uma ligação marítima entre a Madeira e Portugal continental".

Não faremos deste tema uma arma de arremesso político, mas somos de acordo que é uma questão que afecta os madeirenses e porto-santenses e que uma ligação marítima só beneficiaria a Região. Mónica Freitas, cabeça-de-lista do PAN-M

Através de comunicado, o partido lembra que o universo madeirense e porto-santense é reduzido e é necessário mudar o foco principal deste transporte para o da carga rodada "e não como salvação contra os preços exorbitantes que algumas companhias aéreas praticam".

Entende por isso que "uma viagem de 22 horas não é opção viável para alguém que necessite deslocar-se para o continente quando, ainda para mais, o transporte aéreo coloca-o directamente numa das duas principais cidades do país ao invés de Portimão, se viajar de barco".

O PAN considera que é necessário olhar para esta questão do ponto de vista prático e do potencial que este transporte poderá trazer, como carga rodada, ou seja de mercadoria, bens e produtos que vêm directamente nos carros e camiões, aclimatizados e/ou refrigerados sem que seja necessário o desembarque dos contentores, facilitando o processo.

O partido garante que "defenderá sempre que essa ligação seja feita para os portos de Lisboa ou Leixões, criando mais condições de atratividade para o transporte de mercadoria, unindo esforços com o avião cargueiro e permitindo o aumento da concorrência saudável, a baixo de preços de produtos, a entrada facilitada de empresas e negócios que requerem esse tipo de transporte, produtos mais frescos que dependem da importação e cumprindo com o princípio da continuidade territorial na correção das desigualdades estruturais resultantes da insularidade, transportando pessoas que assim desejem, mas principalmente trazendo equidade no transporte de mercadorias e serviços".