PSD quer salários médios mais altos e menor carga fiscal

Hoje, numa visita a um restaurante junto ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, o PSD reiterou o seu compromisso para continuar a trabalhar em prol do dinamismo económico e a valorização salarial na Região, destacando o progresso económico alcançado nos últimos anos.



A porta-voz da iniciativa, Marina Bazenga, enfatizou o objetivo do Partido Social Democrata, afirmando que "o PSD candidata-se a estas eleições para manter este ritmo de crescimento e nós queremos valorizar a situação salarial das pessoas, através das tabelas salariais, não só nas carreiras na função pública, mas também nos privados”.



Desde logo, o PSD delineou a sua visão para a valorização salarial, priorizando, não só a atualização das tabelas salariais, mas também a negociação salarial nos diversos setores económicos. De acordo com a candidata indicada pelos Trabalhadores Social Democratas, "nós não só vamos atualizar as tabelas salariais, como vamos também privilegiar a negociação salarial nos vários sectores da atividade económica, isto sempre através dos contratos coletivos de trabalho, e numa dinâmica de diálogo permanente com os trabalhadores e os empresários."



No centro da proposta do PSD estão medidas concretas para aumentar o salário médio e reduzir a carga fiscal do IRS, visando beneficiar os trabalhadores e as suas famílias. "Aumentar o salário médio e a reduzir a carga fiscal do IRS são, para nós, uma prioridade para com os trabalhadores e para as famílias. Importa realçar que, aqui na Região, já temos a redução em 30% da carga fiscal no IRS. É este o nosso caminho."



Com a premissa de baixar os impostos e aumentar os salários médios, o PSD reafirma o seu compromisso para com a população da Região, com o objetivo de fortalecer o tecido empresarial e garantir mais rendimento e mais estabilidade para todos. Para o PSD e de acordo com Marina Bazenga, ''nós queremos menos impostos e melhores salários para a nossa população e essa é a nossa prioridade, é o nosso compromisso, é para isso que o PSD está a trabalhar.''