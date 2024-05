PAN defende mais apoios para a causa animal

Foi no âmbito de uma visita ao canil do Vasco Gil, com o objectivo de indagar sobre as obras de remodelação que estão a ser executadas naquela unidade, que o partido Pessoas - Animais - Natureza (PAN) defendeu mais apoios para a causa animal, garantindo os mecanismos e instrumentos necessários para mais e melhores respostas nesse âmbito na comunidade.

O partido liderado, na Região, por Mónica Freitas pede um programa de vacinação e de esterilização gratuitas, desenvolvimento de um censo regional sobre os animais errantes, a sensibilização nas escolas e junto das entidades para este tema, e, além disso, reivindica maior influência e apoio para que os municípios criem centros de recolha animal e que consagrem a figura do veterinário municipal.

A par disso, o PAN diz ser importante "o reconhecimento do Estatuto da Família de Acolhimento Temporária com um leque de benesses a nível laboral, de acessos e facilidades várias que compensem as famílias que se disponibilizem a acolher temporariamente e de forma responsável os animais", podemos ler num comunicado enviado às redacções.

“É também fundamental haver mais legislação sobretudo no que diz respeito à negligência e à regulamentação dos animais para determinados fins como a mendicância. Há que responsabilizar as pessoas pelos seus atos, de modo, a prevenirmos estas situações e garantir os direitos dos animais.”, adianta o partido.