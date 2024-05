PAN defende maior valorização da UMa

Por ocasião da celebração do dia da Universidade da Madeira e atendendo à visita do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre e da Secretária de Estado para a Ciência, Ana Paiva, o PAN MADEIRA alerta para a importância desta instituição que "é basal na criação de uma comunidade atenta e cívica, capacitada e preparada para os desafios dos nossos tempos".

Através de uma nota de imprensa, o partido lamenta que, passadas décadas desde a sua criação e verificados os claros benefícios da sua ação na sociedade, ainda seja necessário relembrar o quão importante é o apoio financeiro à instituição, especialmente quando existem sobrecustos com a insularidade no regular funcionamento da instituição.

“Congratulamos o recém-criado contrato-programa com o Governo da República que incrementa, em 30%, o financiamento à UMa, mas tememos que estas medidas de penso-rápido são um claro sinónimo da falta de plano de fundo e de uma visão da importância do ensino superior na região”, refere o candidato Henrique Andrade.

Diz ainda que "o PAN não esquece os/as funcionários/as do estabelecimento" e, nesse sentido, alerta para o tabelamento salarial dos mesmos que, no seu entender, "não segue a linha do salário mínimo regional, ficando-lhes a dever os justos valores enquanto trabalhadores/as na Região Autónoma da Madeira".

Defender a democratização de acesso ao ensino superior é um claro objectivo do PAN MADEIRA e, por isso, relembra que defendem "a gradual redução das propinas de modo a nivelar dificuldades visíveis e sentidas no acesso e manutenção da frequência à universidade".

Apesar dos apoios sociais existentes, os mesmos nem sempre são suficientes para colmatar as dificuldades económicas atuais das famílias. Defendemos a redução gradual das propinas, conjuntamente com um reforço de verbas para que a UMA tenha capacidade financeira de continuar a investir e a apostar numa melhor e mais variedade oferta formativa. É fundamental captar jovens para o ensino superior, tornando-o apelativo e ajustado aos desafios do mercado de trabalho". Henrique Andrade

E concluiu: "O PAN MADEIRA tem no seu Programa Eleitoral um leque de medidas que se debruçam sobre o ensino e aqui concretamente sobre o ensino superior e a Universidade da Madeira, assumindo o compromisso de continuar a reforçar a importância da educação para a evolução de uma sociedade".