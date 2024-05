PAN defende total reformulação do estatuto da carreira docente

O PAN defende a total reformulação do estatuto da carreira docente, terminando com quotas de acesso ao 5.º e 7.º escalão. A avaliação deveria apenas servir para garantir que o professor ainda tem as condições necessárias para a continuidade da função escolar. Esta foi uma das medidas defendidas pelo PAN, ontem, num debate sobre Educação promovido pelo Sindicato de Professores da Madeira.

O candidato Henrique Andrade foi o representante do partido, reforçando a importância da Educação no desenvolvimento social, "pois é uma das suas bandeiras políticas, aproveitando para relembrar relembrando os mais de 300 professores contratados na região que ainda não estão vinculados". O partido defende que os professores devem vincular-se após três anos de serviço, "independentemente do grupo de recrutamento e mesmo que não seja seguidos". "Esta medida deve ter como especial atenção o atraso na colocação por parte da Secretaria da Educação que tem provocado a não contabilização dos anos completos, sendo esta formula, à visão do PAN, uma maneira de atrasar o vínculo efectivo dos professores", indica em nota à imprensa.

"A Secretaria Regional de Educação deveria olhar para a profissão de professor com especial atenção, pois são estes profissionais que educam as gerações futuras. Ao atrasar a vinculação dos professores, a Secretaria não só prejudica o ensino na região, como faz adiar os sonhos de tantos profissionais que também são pais e encarregados de educação", referiu Henrique Andrade, candidato do PAN Madeira às Eleições Regionais.

Por fim, neste debate, também ficou claro a valorização que o partido dá à qualidade da alimentação que é servida nas escolas. Para o PAN a aposta nutricional dos alimentos servidos nas cantinas escolares deverá ser sempre a prioridade.