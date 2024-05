SESARAM assinala o Dia do Euromelanoma

O Serviço Regional de Saúde da RAM através do Serviço de Dermatologia assinala, amanhã, 8 de Maio, o Dia do Euromelanoma – Dia dos Cancros da Pele, com a realização de um rastreio dirigido à população.

Este ano, assinala-se o 24.º ano consecutivo, em que se organiza em Portugal, esta iniciativa.

Este rastreio, que se realiza na Consulta de Dermatologia do Hospital dos Marmeleiros, entre as 9h00 e as 16h00, possibilita a realização de 100 rastreios a este tipo de cancro.

Esta iniciativa é organizada pela Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo e pela Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia.