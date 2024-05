Socicorreia apresenta soluções inovadoras para a área da reabilitação urbana

Alunos da disciplina de Reabilitação Urbana, integrada na Licenciatura em Engenharia Civil da Universidade da Madeira (UMa), visitaram, esta tarde, a obra de reabilitação e ampliação do Século XXI Residence, na Rua Santa Maria, que está a ser levada a cabo pela Socicorreia Engenharia.

Um dos propósitos foi o de mostrar ‘in loco’ uma solução inovadora na Ilha da Madeira ao nível da reabilitação urbana. Um sistema modular de contenção de fachada, no contexto do apoio Valorizar 2020 IV – Projectos Integrados EEE.

Outro dos objectivos passou por ‘captar’ interessados para um mercado que, nos últimos anos, se tem debatido com a crescente falta de mão-de-obra especializada.

Francisco Jesus, que desde 2016 tem se dedicado à área da reabilitação urbana na SOCICORREIA, considera que, por vários factores, é mais caro reabilitar do que construir um edifício de raiz.

A professora Deesy Correia, docente auxiliar convidada do Departamento de Engenharia Civil e Geologia da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da UMa, destacou a importância das saídas para o ‘terreno’, para avaliar as soluções inovadoras que vêm sendo aplicadas pelas empresas de construção.

Conforme nota à imprensa, o Século XXI Residence, um edifício construído no final do Século XVIII, destaca-se pela sua imponência e pela riqueza arquitectónica da sua fachada, enaltecendo uma das mais antigas ruas da cidade do Funchal.

Neste caso específico, devido à localização no centro da cidade, foram encontradas limitações significativas, o que exigiu a utilização de sistemas de travamento horizontal entre os pisos, sem elementos verticais, numa tarefa de engenharia altamente complexa.

O inovador sistema de contenção de fachada, ontem apresentado aos alunos da UMa, é composto por perfis de aço galvanizado e acessórios que permitem a sua ligação por cavilhas, reforçadas por parafusos. A utilização de diagonais e barras horizontais aumentam a capacidade de carga e garantem uma maior estabilidade da estrutura.