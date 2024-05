Gustavo Silva eleito o Melhor Jogador do mês de Abril da II Liga

Gustavo Silva, avançado brasileiro de 24 anos, foi eleito o Melhor Jogador do mês da II Liga, distinção do Sindicato dos Jogadores e referente ao mês de Abril, período em que marcou três golos nos quatro jogos disputados.

Gustavo Silva somou 13,76% dos votos, seguido pelo avançado Wendel Silva, do FC Porto B, e pelo extremo John Mercado, do AVS, que conquistaram 13,14% e 11,97% das preferências respectivamente.

O Melhor Jogador do mês da II Liga é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelos diários desportivos A Bola e Record no período correspondente à votação (ponderação final de 60%) e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 40%).

O atacante do Nacional está a realizar uma extraordinária temporada e um dos jogadores em melhor forma na equipa alvinegra. Na presente época já participou em 38 jogos, 33 como titular. Tem 15 golos marcados e 11 assistências.