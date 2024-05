Albuquerque promete mais 695 casas a custos controlados no próximo mandato

O presidente do PSD Madeira e candidato à Presidência do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prometeu este domingo, 19 de Maio, a construção de mais 695 novas casas a custos controlados caso seja reeleito.

A medida permitirá reforçar a oferta de habitação na Região complementando o projecto renda acessível que conta com 613 fogos já em construção, juntando-se também às 200 habitações a custos controlados que serão construídas até 2026, perfazendo um total de 1.500 novas residências.

Segundo Albuquerque, as novas habitações serão construídas a partir da cedência de terrenos do Governo ou de entidades públicas, com IVA reduzido, sendo que depois “serão colocadas no mercado a preços 35% inferiores ao valor de mercado”.

Um compromisso assumido hoje durante uma acção de campanha realizada no Caniço, uma ocasião para o líder dos sociais-democratas da Madeira frisar que, “num concelho que não é governado pelo PSD há onze anos e onde o JPP não fez nenhuma casa até hoje e nem sequer teve a capacidade de se candidatar aos programas que, através do PRR, possibilitavam às Câmaras construir habitações”.

No Caniço, disse, "já estamos a construir 84 Habitações”.

Questionado sobre as críticas da oposição quanto aos compromissos que tem vindo a assumir para com os madeirenses e porto-santenses, Albuquerque garantiu que todas as promessas feitas até agora serão "para cumprir".

“As nossas promessas estão contabilizadas, são consistentes, são sustentáveis do ponto de vista financeiro e são todas exequíveis”, esclareceu, deixando claro que o PSD/M "só se compromete com aquilo que pode cumprir, ao contrário do PS/M, cujas propostas, para serem efetivamente executadas, precisariam de mais dois Orçamentos".

Ainda em reacção às críticas da oposição, designadamente do BE e do PCP, Miguel Albuquerque foi taxativo ao afirmar que, ao contrário desses partidos, "é um Social-Democrata que defende a liberdade política e o pluralismo, distanciando-se, por isso mesmo, destes Partidos, que defendem ideologias totalitárias, Estados autoritários e ditaduras".