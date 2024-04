Nacional vence no Restelo (3-1) e aproxima-se da liderança da II Liga

O Nacional venceu 3-1 o Belenenses, em jogo da 31.ª jornada da II Liga, disputado esta tarde no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Nesta importante partida para as aspirações nacionalistas, Chuchu Ramírez, aos 9 minutos, colocou os madeirenses em vantagem, tendo cerca de 10 minutos depois, Gustavo Silva dilatado a diferença. Mas a primeira parte arrasadora e dominante do conjunto insular teve ainda direito a mais um golo, desta feita de Rubén Macedo, aos 36 minutos.

O melhor que o Belenenses conseguiu fazer foi ter um golo de consolação ao cair do pano, por intermédio de Midana Sambú.

Com este resultado, o Nacional passou a somar 62 pontos, permanecendo assim na segunda posição. Contudo, devido ao empate do Santa Clara na casa do FC Porto B (2-2), a formação insular encurtou distâncias para a liderança, estando agora a apenas dois pontos da formação açoriana, quando ainda faltam disputar três jornadas para o final do campeonato.