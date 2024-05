17º Festival de Cantares ao Desafio/Improviso no Alentejo teve representação madeirense

Roberto Moniz e Francisco Jesus, da Associação Musical e Cultural Xarabanda, foram os representantes madeirenses no 17.º Festival de Cantares ao Desafio/Improviso, que ontem se realizou no Amoreiras-Gare, em Odemira, no Alentejo.

Este evento acontece desde 1991 com cante alentejano, gastronomia, artesanato e produtos regionais, promovendo o saber fazer e as tradições das gentes locais.

Os Cantares do Improviso da Madeira regressaram 14 anos depois de terem estado presentes na 3ª edição do Festival.



Para Roberto Moniz, responsável pela comitiva e produtor do Encontro de Repentismo: “A improvisar é q’a gente s’entende”, esta foi uma forma de divulgar os nossos géneros musicais de improviso, bem como os instrumentos associados! Esta oportunidade também serviu para conhecer novos improvisadores nacionais que possam eventualmente visitar a Madeira participando nos nossos eventos!"