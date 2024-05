Bruno Pereira destaca importância dos simulacros e do apoio psicológico

A Câmara Municipal do Funchal assegurou desde início o planeamento do cenário no Complexo Balnear do Lido, através do Serviço Municipal de Protecção Civil.

"Todo o cenário foi desenhado por nós, tentando implicar o maior número de entidades", referiu Bruno Pereira, dando conta de que houve também um tempo de espera para que fosse testada a resposta interna da Frente MarFunchal e de todas as equipas.

Revelou ainda que neste cenário a CMF, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, criou uma equipa de apoio psicológico constituída por elementos de vários sectores que, em caso de necessidade, vão para o terreno para prestar os primeiros socorros psicológicos.

O vice-presidente da Câmara admite que há coisas a melhorar numa situação real, destacando a importância destes simulacros.