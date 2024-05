PS destaca importância de valorizar rendimentos dos agricultores

Na paragem da caravana socialista em São Vicente, o candidato à presidência do Governo Regional focou a importância de valorizar os rendimentos dos agricultores, no caso concreto dos produtores de uva.

Neste que é um concelho marcadamente agrícola e que tem a vinha entre as principais culturas, Paulo Cafôfo apontou o objectivo de, com um Governo do PS, potenciar o aumento gradual e contínuo do valor pago aos produtores de uva para fazer Vinho Madeira, para que esta produção que leva o nome da Madeira ao mundo não sofra uma regressão.

O candidato asseverou que o PS fará da agricultura e do sector primário uma aposta bivalente, contribuindo, por um lado, para o aumento da soberania alimentar e, por outro lado, para a manutenção da paisagem agrícola, um dos sustentáculos do nosso turismo.

Paulo Cafôfo reafirmou o foco do PS em garantir a valorização dos produtos regionais e o aumento dos rendimentos de quem, de forma tão árdua, se dedica ao cultivo da terra.