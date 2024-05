António Costa e Silva destaca importância da Madeira no estudo das "pradarias marinhas"

Inteligência Artificial e Sustentabilidade foram os temas da conferência de António Costa e Silva, no Dia do Empresário que está a decorrer no Centro de Congressos da Madeira.

O ex-ministro da Economia e do Mar começou por elogiar a capacidade e resiliência dos empresários madeirenses, razões para os números "extraordinários" da economia regional, com destaque para o turismo - 10,9 milhões de dormidas em 2023 -, mas também na área das empresas tecnológicas, com posições de liderança, nomeadamente no mercado dos videojogos.

Numa intervenção em que ficou clara a sua paixão pela história do planeta e da evolução da vida na Terra - Costa e Silva é engenheiro de Minas de formação -, o problema das alterações climáticas e os riscos de uma "sexta extinção em massa", mas também o seu estudo profundo do que tem sido a evolução da inteligência artificial (IA).

"A IA é a electricidade do século XXI", afirmou, dando exemplos do que já acontece, ao nível da Saúde ou da organização das empresas. Uma realidade que vai "mudar empresas e profissões" porque "estes sistemas fazem melhor do que nós".

IA que também tem "riscos", como a utilização por regimes totalitários para controlar os cidadãos, que têm de ser prevenidos.

"A IA não é um bicho de sete cabeças", a aplicação mais comum é o tratamento de dados ´, optimização de tarefas e administração, organização e atendimento a clientes, mas as possibilidades são imensas, em todas as áreas.

Sobre a sustentabilidade, as alterações climáticas, os conflitos e guerras, mostram claramente que "a espécie humana não aprende com os seus erros".

António Costa e Silva não tem dúvidas de que o futuro terá de passar pela mudança de consumo que terá de abandonar os produtos poluente se apostar na natureza. O mar, as "pradarias marinhas", são o futuro.

"Acredito profundamente que temos soluções transformadoras nas pradarias marinhas", afirmou, defendendo para a Madeira a criação de "uma base de mapeamento e estudo" desses recursos.

Depois da conferência haverá espaço para um debate.