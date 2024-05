Amanhã, pelas 17 horas, no MIM-Museu de Imprensa da Madeira, a apresentação dos principais resultados da atualização do Diagnóstico Social do Concelho de Câmara de Lobos. Este documento estratégico, cuja primeira versão data de 2016, permitirá conhecer profundamente as transformações operadas no território nos últimos seis anos e identificar novas necessidades de intervenção.

O Diagnóstico Social de Câmara de Lobos, pioneiro na Região Autónoma da Madeira, é um instrumento metodológico de planeamento estratégico que já vem sendo implementado em Portugal Continental, no âmbito da medida Rede Social.

"Este Diagnóstico Social é vital para o nosso trabalho. Permite-nos ter um conhecimento aprofundado do nosso território, identificar as necessidades mais prementes e planear políticas que respondam eficazmente aos desafios que enfrentamos. Com este novo diagnóstico, poderemos continuar a promover o desenvolvimento social e a melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes." Presidente da Câmara Municipal, Leonel Silva

À semelhança da metodologia utilizada na primeira versão, a atualização do diagnóstico recorreu a uma abordagem partilhada e interdisciplinar, com o contributo das forças vivas locais e o input direto de 989 residentes, provenientes de todas as freguesias, que participaram através de inquéritos online e grupos de discussão. Este processo colaborativo resultou num documento estratégico que servirá de suporte à definição das futuras políticas municipais.

Coordenada pela EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza, a elaboração desta revisão envolveu a implementação de um plano de intervenção rigoroso que conduziu a um levantamento e tratamento aprofundado dos dados. A recolha de dados decorreu durante um ano, entre maio de 2023 e maio de 2024, informa a autarquia.

Além do diagnóstico geral centrado no município, foram também realizados diagnósticos específicos para cada freguesia, proporcionando um retrato mais detalhado e permitindo a adoção de estratégias que promovam a coesão territorial em todo o concelho.

O diagnóstico atualizado incide sobre oito áreas chave: Território e População; Saúde; Habitação, Acessibilidade e Mobilidade; Educação e Formação; Mercado de Trabalho e Rendimento; Proteção Social; Proteção Civil e Segurança Pública; Tempos Livres, Cultura, Lazer e Cidadania. A metodologia utilizada foi de investigação-ação bidimensional, combinando a recolha e análise de dados estatísticos (quantitativa) com contributos de uma equipa multidisciplinar (qualitativa).

"Esta atualização do Diagnóstico Social permite-nos avaliar o impacto das políticas implementadas desde 2016 e ajustar as nossas estratégias para melhor responder às necessidades atuais. É um passo fundamental para garantir que as nossas ações sejam eficazes e alinhadas com as expectativas e necessidades da nossa comunidade", concluiu Leonel Silva.

A apresentação do Diagnóstico Social será uma oportunidade para partilhar com a comunidade os resultados deste trabalho e discutir as futuras direções das políticas do concelho de Câmara de Lobos.