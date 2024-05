Longevidade com qualidade de vida em debate na Rede para a Economia Social e Solidária

A Directora Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, Ana Clara Silva, foi uma das oradoras externas da reunião temática mensal da Rede para a Economia Social e Solidária RESS, a qual integra a Associação de Investigação e Promoção da Economia Social (AIPES), que se realizou no dia 14 de Maio, na sede da AIPES.

Nesta reunião, participou também como orador externo, via zoom, Elísio Costa, Coordenador do Porto4Ageing - Centro de Competências para o Envelhecimento Activo e Saudável/Universidade do Porto.

Na sua intervenção, Ana Clara Silva, discutiu a estrutura de uma Política Pública para a Longevidade, enfatizando as dimensões compreendidas no desenho das políticas públicas integradas nesta área, em particular a preocupação permanente de respostas sistematizadas para lidar com a fragilidade geriátrica. Apresentou alguns projectos multidisciplinares em curso, como os cuidados de longa duração e o estatuto e reforço do papel dos cuidadores informais. Realçou também o papel vital do sector social na área da Saúde, apontando a competência, a proximidade, a prontidão e a qualidade dos serviços como grandes contribuições, sublinhando a necessidade de o Estado fornecer regras claras para a participação dessas entidades, bem como garantir estabilidade, previsibilidade e sustentabilidade nas suas intervenções.

A RESS nasceu em 2018 com o objectivo de reunir entidades do domínio social e solidário para discutirem e partilharem experiências sobre os problemas mais comuns que assolam o setor.

Estiveram presentes nesta Reunião a Casa do Povo Água de Pena, a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, o Centro Cívico da Ribeira Seca, a APPDA-Madeira, a Garouta do Calhau, o Centro Social e Paroquial do Carmo, a Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny, a ANDO Portugal, a LapiMadeira e ainda Os Especiais - Associação de Inclusão Social.