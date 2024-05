Venda de fruta de regresso às ruas do Funchal

A partir do próximo sábado, a venda de fruta volta às ruas do Funchal.

O sorteio para atribuição dos espaços decorreu esta quara-feira, nas instalações da Câmara Municipal do Funchal, no Edifício 2000, e contou com a presença do vereador João Rodrigues, tendo sido arrematados 15 espaços em disputa entre 21 concorrentes.

A época de venda de fruta inicia-se no dia 1 de Junho e prolonga-se até 31 de Dezembro. As bancas estarão nos seguintes locais: Avenida Arriaga, Rua Dr. Brito Câmara, Rua dos Aranhas, Avenida Zarco/Avenida Arriaga, Avenida do Mar – Cas do Turista – Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas – Jacintos, Avenida do Mar – Alfândega, Rua da Casa da Luz/Rua dos Profetas, Avenida do Mar – Rua Artur Sousa Pinga, Rua Arcipreste – Rua Latino Coelho, Estrada Monumental – Hotel Vidamar, Estrada Monumental – Após Jardins Panorâmicos, Avenida Luís Camões – Bairro do Hospital e Caminho de São Martinho – Tourigalo.

O horário de funcionamento destes espaços será das 7 às 21 horas, podendo ali serem vendidos produtos frutícolas da época.