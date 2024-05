Saiba quais vão ser as alterações à recolha de lixo devido ao feriado do Corpo de Deus

A 30 de Maio celebra-se o Corpo de Deus e, por ser feriado, estão previstas alterações à recolha de lixo por parte da ARM. Estas aplicam-se a Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana, bem como nos serviços de recepção de resíduos.

Câmara de Lobos:

- A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), no centro de Câmara de Lobos, na Estrada de Santa Clara e no centro do Estreito de Câmara de Lobos, habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será adiada para sexta-feira (dia 31 de maio), com início às 8h.

Ribeira Brava:

- A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será efetuada no próprio dia, com início às 8h.

- A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será antecipada para 4ª feira (dia 29 de maio).

- A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (ecoponto amarelo) na Tabua, na Serra de Água e no centro da Ribeira Brava, habitual à 4ª feira (dia 29 de maio), será antecipada para 3ª feira (dia 28 de maio).

Machico:

- A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será antecipada para 4ª feira (dia 29 de maio).

- A recolha de resíduos de papelão/cartão (ecoponto azul), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será adiada para 6ª feira (dia 31 de maio).

- A recolha de resíduos de vidro (ecoponto verde), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será antecipada para 4ª feira (dia 29 de maio).

- A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (ecoponto amarelo), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será antecipada para 3ª feira (dia 28 de maio).

Santana:

- A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será antecipada para 4ª feira (dia 29 de maio).

- A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (ecoponto amarelo), habitual à 4ª feira (dia 29 de maio), será antecipada para 2ª feira (dia 27 de maio).

Porto Santo:

- A recolha de resíduos papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será antecipada para a 4ª feira (dia 29 de maio), com início às 8h.

- A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (ecoponto amarelo), habitual à 5ª feira (dia 30 de maio), será antecipada para a 4ª feira (dia 29 de maio), com início às 8h.

RECEÇÃO DE RESÍDUOS:

Relativamente à recepção de resíduos, informa-se que no feriado do dia 30 de Maio, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas recepcionará resíduos para a incineração e resíduos verdes, mediante solicitação prévia.

Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.