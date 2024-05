Tapetes florais para o 'Corpo de Deus' atraem atenções no centro do Funchal

Com o tempo encoberto a ajudar, são já milhares os residentes e turistas no centro da cidade, nomeadamente junto à Sé e ao longo do percurso da procissão do Corpo de Deus - a ter lugar ao final da tarde, após a missa campal no Largo do Colégio.

Os tapetes florais ao longo do trajecto a ser feito pela profissão atrai muitas atenções, sobretudo de turistas, e envolve centenas de cidadãos de diversas paróquias da Região.

Uma das paróquias envolvidas este ano, por sinal a única da costa Norte da Madeira, é a do Porto da Cruz.

Mais de meia centenas de paroquianos, com idades entre os 7 e mais de 80 anos, colaboram na construção do tapete - a partir do Largo do Colégio até ao final da Avenida Zarco, junto ao Banco de Portugal.

É a quarta vez que a Paróquia do Porto da Cruz colabora na construção do tapete floral.

Execução que começou pelas 14 horas, para estar concluída até às 18 horas. Além de muitas flores e verdura colhidas deste a passada segunda-feira, há outros ingredientes aplicados nos tapetes, como farelo, sal (avivar cores) e café (definição de pormenores), revelou Cátia Nunes, uma das paroquianas 'sem mãos a medir'.

Depois da adoração do Santíssimo (entre as 15 e as 17 horas) no Convento de Santa Clara, a Festa do Corpo de Deus centra atenções no Largo do Colégio – Praça do Município -, que volta a ser palco de missa campal pelas 18 horas, com a Eucaristia do Corpo de Deus seguida de Procissão.