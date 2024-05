PS focado na defesa da Política Agrícola Comum e aprofundamento dos apoios do POSEI

O candidato do PS-Madeira às eleições europeias do próximo dia 9 de Junho assumiu, hoje, como compromissos a defesa das políticas de coesão, da Política Agrícola Comum e a manutenção e aprofundamento dos apoios no âmbito do POSEI, destinados aos produtores regionais.

Sérgio Gonçalves dedicou este dia de campanha aos concelhos da costa norte da ilha da Madeira, tendo visitado esta tarde, no Seixal, a empresa ‘Duarte Caldeira e Filhos’, produtora dos vinhos ‘Terras do Avô’, refere o partido em nota à imprensa.

O candidato indicado pelo PS-Madeira, que se fez acompanhar nesta visita por Bruno Gonçalves, número 4 da lista do PS ao Parlamento Europeu, destacou a importância dos fundos comunitários e do todo o apoio da União Europeia para a manutenção de atividades tradicionais, como é o caso da agricultura.

Trata-se, como referiu, de actividades que continuam a existir graças à resiliência dos nossos produtores, associada aos apoios que se pretende que possam ser mantidos. “Um dos nossos compromissos é defender as Políticas de Coesão, a Política Agrícola Comum e os apoios do POSEI que têm chegado até aos produtores regionais”, adiantou, defendendo a manutenção e, na medida do possível, o aprofundamento destes apoios, pela relevância que têm para esta atividade económica e para uma região ultraperiférica como a Madeira.