Corpo de Deus 'enche' Praça do Município

Largas centenas de fiéis de todas as idades marcam presença no Largo do Colégio - Praça do Município para a celebração da Eucaristia do Corpo de Deus, que antecede a Procissão que percorrerá o trajecto de tapetes florais ao longo de várias artérias do centro do Funchal, desde a Rua Câmara Pestana até a Catedral, com passagem pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa Norte).

O Dia do Corpo de Deus, celebração católica que tem como fim celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é sempre celebrado na segunda quinta-feira a seguir ao Domingo de Pentecostes – ou na quinta-feira seguinte ao Domingo da Trindade - ou seja, 60 dias após o Domingo de Páscoa. Sendo esta uma festa móvel, esta celebração anual ocorre sempre entre o dia 21 de Maio e 24 de Junho. No próximo ano o Corpo de Deus será a 19 de Junho.

Esta celebração foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264, mas apenas concretizada pelo Papa Clemente V, no Concílio Geral de Viena, em 1311. O ‘Corpo de Deus’ é festejado em Portugal desde D. Afonso III (reinado: 1248-1279), com missa solene, sermão e procissão, privilegiando os símbolos eucarísticos.