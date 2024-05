Saiba o que dizem os jornais nacionais

Sábado:

- "Os últimos dias da Guerra Colonial. Combates, conversas com o inimigo e falta de informações: seis ex-combatentes contam como viveram o fim do conflito e o regresso a Portugal"

- "Sebastião Bugalho: O que ele disse dos políticos quando era comentador"

- "Entrevista: Biógrafo do Papa diz que Francisco não vai renunciar"

Visão:

- "Televisão: A máquina de promover políticos. Como as audiências na TV se tornaram um trunfo para ganhar votos. As consequências para a democracia, as 'estrelas' em Portugal e no mundo"

- "Jane Fonda: A batalha pelo clima"

- "Ciência: Os mecanismos da sorte"

- "Reportagem: Mudar de vida dentro da prisão"

- "Salman Rushdie: O relato da tentativa de assassínio"

Correio da Manhã:

- "Santa Casa tem 488 chefes. Diretor de 1.ª linha ganha 6.083 euros brutos por mês. Na 5.ª linha aufere 3.871 euros brutos. Provedora demitida acusa Governo. Ana Jorge reduziu 40 cargos durante o seu mandato"

- "Jornada decisiva da Liga: Amorim quer título já no domingo. Schmidt obrigado a ganhar em Famalicão"

- "Villas-Boas teme armadilhas financeiras"

- "Faturas falsas em saco azul: Procurador quer levar Benfica a julgamento"

- "GPS para vacas trama irmãos de 'Polaco'"

- "Norte bate Algarve em Bandeiras Azuis. 398 praias distinguidas"

- "Contas públicas voltam ao défice"

- "Ministra limita cortes de água no Algarve. Chuva ajudou"

- "Alqueva: Turista de viagem de balão morre por afogamento"

- "Prestação da casa baixa este mês"

Público:

- "1.º de Maio - 50 anos da festa em liberdade e da instauração do salário mínimo"

- "Aumentos entre 2006 e 2019 impulsionaram ganhos para 54% dos trabalhadores"

- "Há mais de 226 mil pessoas registadas como trabalhadoras domésticas"

- "Santa Casa - Governo sugeriu a Ana Jorge que se demitisse, mas ela recusou"

- "Serviço militar - Nuno Melo afinal não quer delinquentes nas Forças Armadas"

- "Investimento - Galp retira do PRR a refinaria de lítio em Setúbal"

Jornal de Notícias:

- "Mais ricos só empregam 2,2% dos trabalhadores"

- "Reportagem - Os rituais e ritmos da igreja evangélica na Invicta"

- "Santa Casa - Segurança Social ganha milhões à boleia dos jogos online"

- "Coimbra - Universidade impõe novas regras de combate ao assédio"

- "Ministério Público insiste em fraude milionária no Benfica de Vieira"

- "Porto - Estrelas Michelin na Time Out de S. Bento"

- "Habitação - Preço também dispara fora das maiores cidades"

- "Praias - Portugal com recorde de bandeiras azuis"

- "Música - 'Ah Amália' mostra fadista como nunca a vimos"

- "F. C. Porto - Villas-Boas assume trono de sonho na terça-feira"

- "O JN muda hoje. Aposta na proximidade e no conforto da leitura"

Diário de Notícias:

- "MA1O - Em homenagem a João Abel Manta. 1.º de Maio de 1974: uma coisa nunca vista"

- "CGTP e UGT prometem não dar tréguas ao Governo na concertação social"

- "União Europeia - Embaixadores dos países do alargamento de 2004 testemunham como a UE mudou os seus países"

- "Execução - Défice regressa ao fim de um ano e Sarmento culpa Governo do PS"

- "Defesa - Colocar jovens delinquentes nas Forças Armadas 'é anedota' que 'não resolve' as carências"

- "Portugal - Nunca houve tantos bebés de mães estrangeiras como em 2023"

- "Tom Holland, historiador: 'O Cristianismo é de longe o legado mais duradouro e mais transformador do Império Romano'"

- "Polémica - Guerra política e recriminações marcam sucessão na Santa Casa"

O Jogo:

- "AVB quer entrar já na SAD"

- "Novo presidente toma posse no próximo dia 7, mas tenta antecipar prazos para se inteirar rapidamente de todos os processos"

- "Substituição de Fernando Gomes por Pereira da Costa em cima da mesa"

- "Prioridades: Futuro de Sérgio Conceição. Acordo com a Ithaka. Academia da Maia"

- "Sporting. Nem o banco o impede de ter os melhores números da carreira - Nuno Santos a bater recordes"

- "Leões sem planos para possível festa"

- "Benfica. Com 3818 minutos, nunca o argentino tinha jogado tanto numa época - Schmidt espreme Di María"

- "Braga. Extremo está de saúde para o Athletic Bilbau e deseja deixar marca - Álvaro Djaló renasce com Rui Duarte"

- "V. Guimarães. Álvaro Pacheco espera outras propostas"

- "Cuiabá tinha pressa, técnico preferiu ficar"

Record

- "Di María mais um ano. Quer continuar de águia ao peito. Rejeita regresso à Argentina por questões de segurança. Hipótese EUA não agrada. Encarnados ainda não apresentaram proposta de renovação"

- "Processo saco azul: Vieira e Soares de Oliveira sabem a 11 de junho se vão a julgamento"

- "Debast muito perto. Negociações bem encaminhadas. Contrato de 5 épocas à espera do central. Investimento ronda os 16 ME"

- "Arábia insiste em Paulinho. Jogador admite saída"

- "Amorim elogia reação no Dragão. Durante o Estoril-Sporting: Adeptos pedem abertura de Alvalade"

- "Villas-Boas tem pressa. Pretende assumir rapidamente a SAD. Tomada de posse no clube é 3.ª feira"

- "Críticas à arbitragem: Pinto da Costa suspenso por 35 dias. Jamor não está em risco"

- "Miguel Sousa Tavares: 'Pinto da Costa pôs-se a jeito para sair pela porta dos fundos'"

A Bola

- "Di María entra mesmo nas contas. Angelito diz 'não' à Argentina"

- "João Neves regressa em Famalicão"

- "Sporting: Diomande pode sair por 60 ME"

- "FC Porto: Só demissão da SAD permite acelerar a transição"