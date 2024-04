Serviço Regional de Protecção Civil 'atira' culpas para as Associações Humanitárias de Bombeiros

Na sequência da manchete do DIÁRIO, alusiva ao atraso no apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários da Região, o Serviço Regional de Protecção Civil veio 'atirar' as culpas para as Associações Humanitárias.

Alguns detalhes legalmente exigidos ainda estão pendentes por parte de algumas Associações Humanitárias, por exemplo, a devolução dos contratos-programa carimbados por parte da Associação e, em alguns casos, a assinatura de um segundo ou terceiro elemento representante da Associação Humanitária (....) Só após a recepção dos contratos programa assinados e carimbados, o SRPC poderá dar o devido seguimento para a atribuição do financiamento, através da Secretaria Regional das Finanças Serviço Regional de Protecção Civil

Bombeiros em asfixia Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

No comunicado enviado ao DIÁRIO, o SRPC justifica cada situação. "Até ao momento, a AHBV de Calheta ainda não devolveu o contrato-programa assinado e carimbado". No caso da AHBV de Santana, informa que contrato deu entrada no SRPC "apenas na passada quarta-feira, 24 de Abril".

Sobre o contrato programa da AHBV Madeirenses "está neste momento na Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas para visto prévio para poder ser efectivado", enquanto que o contrato programa com a AHBV do Porto Santo "foi celebrado hoje no Porto Santo, com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil";

Quanto aos pedidos de pagamento das restantes AHBV (Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta do Sol, São Vicente e Porto Moniz, ) "estão validados e brevemente serão alvo de transferência".