'Under the Water' traz à Madeira trabalhos de uma artista do Japão

A artista plástica nipónica Hanamaro Chaki será a convidada da exposição 'Under the Water', que será inaugurada na próxima sexta-feira, dia 31 de Maio, pelas 18 horas, na sala de exposições temporárias do Solar do Ribeirinho, em Machico, onde estará patente ao público até 31 de Julho.

Esta mostra é composta por uma variedade de peças de pintura, desenho e escultura, cujo tema geral é a vida e a interconexão de todos os seres. É um dos temas que mais carateriza o trabalho artístico de Hanamaro Chaki.

O cenário escolhido para este projecto foi o mar e toda a vida marinha que o transformam num mundo próprio. "A sensação de unidade e intemporalidade que é possível sentir debaixo da água, permite á artista plástica imaginar que o contorno do seu corpo esteja menos definido, que o tempo se liberte da noção e a que a individualidade seja mais incerta, como se ao imergir o seu corpo em água, a existência recai nas sensações de movimento, visão e pensamentos", podemos ler numa nota remetida à comunicação pela Câmara Municipal de Machico, promotora da iniciativa.

Esta exposição insere-se no Ciclo de Exposições, 'depois da Universidade', com a curadoria de Jose Maria Montero. O ciclo expositivo desenvolve-se ao longo do ano 2024, na sala de exposições temporárias do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico.