'The Trash Traveler' começa caminhada de sensibilização na Madeira

O activista ambiental 'The Trash Traveler' vai percorrer a costa da ilha da Madeira, a partir de hoje, 20 de Maio, com o objectivo de sensibilizar para a protecção dos oceanos.

Após percorrer os 1152 km da costa continental portuguesa em 2020, este ano o desafio The Ocean Hike vai acontecer na Ilha da Madeira, Porto Santo e Ilhas Desertas com caminhadas de limpeza/recolha de lixo marinho e acções de sensibilização com ONG's, escolas, instituições e o público em geral.

A caminhada na Madeira arranca pelas 14 horas de hoje no Almirante Reis.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo quadragésimo primeiro dia do ano, em que faltam 225 dias para o fim de 2024:

- Das 9h30 às 11h30 – NRP Zaire, atracado no Porto do Funchal, estará de portas abertas a visitas no âmbito das Comemorações do Dia da Marinha;

- 9h30 - Abertura da semana de formação em ‘Técnicas Modernas de Produção na Cultura da Bananeira e Impacto na Melhoria de Qualidade da Banana’, promovida pela GESBA na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, com a presença da secretária regional de Agricultura, Rafaela Fernandes;

- 10h30 - O Sindicato Professores da Madeira desenvolve uma iniciativa sindical denominada Feira dos Precários em frente à Secretaria Regional de Educação, na Avenida Arriaga;

- 12 horas - O Grupo Nico’s inaugura a sua segunda loja na ilha do Porto Santo, junto à mítica Baiana, na Praça do Município. A cerimónia conta com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do presidente do Município do Porto Santo, Nuno Batista;

- 12 horas - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visita o Centro de Rastreios da Região, nas instalações do Centro Dr. Agostinho Cardoso;

- Das 14 às 17 horas - Baptismos de mar para crianças da zona interior da ilha da Madeira na Estação de São Lázaro no Porto do Funchal no âmbito das Comemorações do Dia da Marinha;

- 18h30 – Debate 'Políticas Culturais para a Região' na Galeria Tratuário com a participação de oito partidos candidatos às Regionais de 26 de Maio: Aliança Democrática Nacional (ADN), Bloco de Esquerda (BE), Iniciativa Liberal (IL), Juntos pelo Povo (JPP), LIVRE, Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Partido Socialista (PS) e Partido Trabalhista Português (PTP), Partido Social Democrata (PSD).

Descubra por onde vão estar em campanha os partidos candidatos às Eleições Regionais de 26 de Maio:

JPP

11h30: Universidade da Madeira;

PTP

15 horas: Centro Ponta Delgada;

PCP

18h30: Bairro do Vale Paraíso, na Camacha;

PS

10h30: Junto ao Mercado de Santa Cruz;

13h30: Conferência de imprensa na Santa do Porto Moniz, junto à Igreja;

Iniciativa Liberal

9h30: Visita à baixa de Santa Cruz;

12h30: Visita centro do Caniço. Declarações à Comunicação Social no jardim em frente ao Centro Comercial Caniço Shooping;

17 horas: Passeio pela Camacha;

18h30: Debate sobre cultura, Galeria Tratoário:

Bloco de Esquerda

10h30: Sé do Funchal;

PSD

11h30: Sítio das Lombas, na Ilha do Porto Santo.

Principais acontecimentos registados a 20 de Maio, Dia da Região Autónoma dos Açores, Dia Internacional do Ensaio Clínico, Dia Mundial da Metrologia, Dia Mundial da Abelha, Dia da Autonomia do Poder Local, Dia da Marinha e Dia Europeu do Mar:

1498 - Vasco da Gama chega a Calecute, no final da viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia.

1506 - O navegador Cristóvão Colombo morre em Espanha.

1871 - É publicado o manifesto das Conferências Democráticas no jornal "A Revolução de Setembro". As conferências, promovidas pelo grupo do Cenáculo, de Antero de Quental, Eça de Queirós e Oliveira Martins, teriam lugar a partir de dia 22, no Casino Lisbonense.

1873 - É emitida nos Estados Unidos a patente n.º 139. 121 para a Levi Strauss & Co. and Jacob Dav, as primeiras calças de ganga de trabalho rebitadas, hoje conhecidas como jeans.

1898 - Inauguração do Aquário Vasco da Gama, integrada nas comemorações do IV centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia, emLisboa

1927 - O aviador norte-americano Charles Lindbergh inicia o voo sobre o oceano Atlântico de Nova Iorque, EUA, a Paris, França.

1943 - Os EUA e o Reino Unido ratificam o tratado de abolição dos direitos extra territoriais na China.

1954 - É aprovado por decreto-lei n.º 39666 o Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique. A população é dividida em três grupos: os brancos, os assimilados e os indígenas.

1974 - Américo Thomaz e Marcello Caetano partem para o exílio no Brasil.

1980 - A banca e os seguros portugueses permanecem vedados à iniciativa privada, com o parecer de inconstitucionalidade dado pelo Conselho da Revolução à proposta governamental da Lei de delimitação dos setores.

1983 - O pedido de parecer sobre a taxa de 25 escudos para aquisição de medicamentos é o primeiro processo enviado para o recém-criado Tribunal Constitucional.

1983 - O Instituto de Reinserção Social inicia a atividade com a publicação da Lei orgânica, Decreto-Lei n.º 204/83.

1986 - Em Lisboa e Pequim é anunciado o início das conversações luso-chinesas sobre o futuro de Macau. A primeira ronda de negociações tem início a 30 de Junho.

1987 - Otelo Saraiva de Carvalho é condenado, pelo Tribunal Criminal de Monsanto, a 15 de anos de prisão, depois de ter dado como provado o seu envolvimento nas acções das FP-25.

1988 - É inaugurada, na Biblioteca Nacional, a PORBASE -- Base Nacional de Dados Bibliográficos.

1989 - O Tribunal de Madrid condena 13 réus e absolve 25 acusados no processo do óleo de colza, na origem da morte de 700 pessoas, em 1981.

2003 - O embaixador Jorge Ritto é detido para interrogatório, no âmbito do processo Casa Pia.

2004 - O arquiteto Siza Vieira recebe o Troféu Latino, da União Latina, pelo conjunto da obra.

2005 - Chega ao fim o mandato da Missão de Assistência da ONU em Timor-Leste (UNMISET).

2006 - Toma posse o governo de união nacional do primeiro-ministro iraquiano Nuri Al-Maliki.

2006 - É constituída a da Associação Portuguesa de Infertilidade.

2007 - José Ramos Horta toma posse como Presidente da República de Timor-Leste, antes de participar nas comemorações oficiais do Dia da Independência.

2008 - A polícia francesa em colaboração com a Guarda Civil espanhola detém quatro alegados membros da organização terrorista ETA, numa operação em Bordéus. Francisco Javier López Peña, um dos quatro detidos, é considerado em Madrid o "número um" da organização terrorista basca

2009 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta pela segunda vez a lei do pluralismo e da não concentração dos meios de comunicação social, depois de ter devolvido o diploma ao Parlamento pela primeira vez a 3 de março.

2011 - O conselho de administração do Fundo Monetário Internacional aprova formalmente o pacote de ajuda externa a Portugal, no âmbito do seu instrumento de financiamento alargado.

2013 - Um gigantesco tornado, categoria FF5, a mais alta da escala de medição, de três quilómetros de diâmetro atinge a cidade norte-americana de Oklahoma, arrasando casas e escolas à sua passagem e provocando dezenas de mortos e centenas de feridos.

2016 - O ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, pelo Governo e Humberto Pedrosa e David Neelman pelo consórcio Atlantic Gateway, assinam um Acordo de Compra e Venda de Ações e o Acordo Parassocial e de Compromissos Estratégicos, de compra e venda de ações da TAP, que permite ao Estado ficar com 50% do capital da transportadora aérea.

2017 - O grupo terrorista Estado Islâmico executa 19 civis, entre os quais duas crianças, numa aldeia da província síria de Deir Ezzor (Este) detida por forças 'antijihadistas'.

2017 - O Sporting sagra-se campeão nacional de futebol feminino pela primeira vez na sua história, ao golear o Boavista, no Porto, por 6-1, em jogo da 25.ª e penúltima jornada da liga.

2023 - Inês de Sousa Real é reeleita porta-voz do PAN, depois de a sua candidatura à Comissão Política Nacional ter conseguido 72% dos votos no IX Congresso do partido, em Matosinhos, Porto.

2023 - O Manchester City sagra-se campeão inglês de futebol pela nona vez.

