'Amera' traz ao Funchal 1.153 passageiros

O navio cruzeiro 'Amera' chegou esta tarde ao Funchal, depois de ter estado toda a manhã fundeado na ilha do Porto Sant, com os passageiros e tripulantes a utilizarem as baleeiras para virem a terra.

No cruzeiro viajam 758 passageiros e 395 tripulantes, que vão pernoitar no Porto do Funchal e sair esta quarta-feira, pelas 18 horas, após uma escala de 27 horas na Madeira.

'Amera' está a fazer um cruzeiro de 22 noites tendo partido de Bremerhaven, a 12 de Maio, realizando escalas em Guernsey, St. Malo, Ferrol, Marin, Lisboa, Porto Santo e, agora, no Funchal. Segue viagem até às cidades açorianas de Ponta Delgada, Horta e Praia da Vitoria e depois Plymouth, Portsmouth e Bremerhaven, onde termina este cruzeiro a 3 de Junho.

O navio volta ao Porto do Funchal no próximo dia 8 de Agosto.