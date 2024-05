Duas centenas no Porto Santo Island Open Water Swimming

É já amanhã que os ‘mares’ do Porto Santo recebem a etapa inaugural do circuito nacional de águas abertas 2024, denominada por Porto Santo Island Open Water Swimming.

Um total de 210 atletas oriundos da Madeira e do continente Português irão ‘se dividir’ pelas linhas de partidas das provas de 1.000, 2.500 e 5.000 metros, procurando assim somar preciosos pontos para o ranking nacional da disciplina.

A jornada inaugural acontece na tarde de amanhã, com o palco da competição a ser as ‘águas’ do mar junto ao Clube Naval do Porto Santo.

Pelas 15 horas os 98 atletas inscritos para a prova de 1.000 metros e os 61 para a distância de 2.500 metros entram na água para lutar pelos vários lugares do pódio. De referir que a prova maior integra a etapa do circuito nacional e conta para o ranking das categorias masters.

A consagração dos vencedores acontece ao final do dia, pelas 17h30 no Hotel Vila Baleira, um dos parceiros ligados ao evento.

Já no domingo e logo pela manhã, 10 horas, tem lugar a prova de longa distância, 5.000 metros, com a largada a ser dada junto ao Clube Naval do Porto Santo e com os 51 atletas inscritos a terem pela frente um percurso cuja linha de meta estará instalada junto ao Hotel Vila Baleira. Esta distância conta para o ranking do circuito luso nos escalões de elite.

A cerimónia de entrega de prémios acontece pelas 12h30.

Refira-se que a 17.ª edição do circuito nacional de águas abertas arranca este fim-de-semana no Porto Santo e prolonga-se até ao mês de Outubro, onde estão agendasdas ainda mais 16 etapas.