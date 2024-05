Boston-Funchal é uma das novas rotas da Azores Airlines

A companhia aérea Azores Airlines estreia, a partir de Junho, um conjunto de novas operações directas, que incluem voos entre a América do Norte e os destinos Porto e Funchal, entre os Açores (Ponta Delgada) e o Algarve (Faro) e entre os Açores (Ponta Delgada) e Itália (Milão).

As novas operações começam a 1 de Junho, com o arranque da operação directa entre Toronto e o Funchal e no dia seguinte a ligação entre Nova Iorque e o Porto e entre Ponta Delgada e Faro. A 4 de Junho, têm início as ligações directas entre o Porto e Boston e entre Boston e o Funchal. No dia seguinte a companhia aérea estreia a ligação entre Ponta Delgada e Milão e a 7, inicia os voos directos entre Toronto e o Porto. Por entre estas estreias a companhia aérea assinala, também, a retoma da operação entre os Açores (Ponta Delgada ) e Londres, com a oferta de duas frequências por semana.

As novas apostas resultam de um trabalho de concertação de esforços com os diversos agentes e parceiros de negócio. Proporciona mais oferta aos passageiros que desejam chegar aos Açores e mais oportunidades para os que pretendem viajar entre a Europa e os Estados Unidos. São apostas que consolidam a trajetória sustentada de crescimento que se tem verificado na companhia aérea, nos últimos anos Graça Silva, directora de Vendas, Marketing e Comunicação

"A concretização destas novas operações representa o culminar de um processo no qual a companhia aérea, entidades nacionais e regionais ligadas ao sector do turismo, agentes de promoção e de viagens e representantes locais, se têm fortemente empenhado. Em resultado deste trabalho, os índices de procura registados permitem perspectivar um Verão com possibilidade de superar a procura registada em 2023. Para além destas novas operações, a companhia aérea incrementou em cerca de 26% a sua operação regular para o Verão de 2024 (doméstica e internacional) face à época de verão IATA do ano passado", afirma a responsável.

Para além da oferta de voos directos, a operação da companhia aérea compreende a possibilidade de conectividade entre destinos na América do Norte e destinos Europeus, quer por intermédio de uma breve escala nos Açores, ou através da possibilidade de um 'Stopover Azores', uma modalidade que possibilita uma estadia mais prolongada, até sete dias, na escala intermédia, antes da chegada ao destino final.

A Azores Airlines é a companhia aérea que mais oferta disponibiliza para os Açores, ligando o Arquipélago à América do Norte, ao Continente Europeu, incluindo Portugal Continental e o Arquipélago da Madeira e, ainda, ao Arquipélago de Cabo Verde.