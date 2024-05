“Cenários de estabilidade” estão a ser preparados pelo JPP

Depois da noite eleitoral histórica de ontem, que ditou a eleição de 9 deputados do JPP e a maior votação de sempre do partido, Élvio Sousa, o cabeça-de-lista e líder do Partido, vem anunciar que o JPP está já “a preparar cenários de estabilidade”. Fê-lo através de mensagem vídeo publicada esta tarde nas redes sociais do JPP, onde reitera a “capacidade de governança” e na “solidez” do JPP, e agradece a “confiança e reconhecimento” dos quase 23 mil eleitores que votaram no Partido na eleição deste domingo para a Assembleia Legislativa da Madeira.

Numa mensagem dirigida a todos os madeirenses e porto-santenses, as primeiras palavras são para “um agradecimento de coração, sobretudo pela confiança e reconhecimento que depositaram em nós”. Élvio Sousa reitera que o JPP tudo fará para não defraudar as expectativas dos eleitores que depositaram o voto no Partido que lidera. “Confiai em nós. Estamos a preparar cenários de estabilidade”, anuncia. Mas também adverte: “Cuidado com os ruídos que vão surgir de um lado e do outro”. Deixa um apelo para que continuem “a confiar na nossa palavra, na nossa capacidade de governança, na nossa solidez” ao concluir que “este é o momento para construir estabilidade”.

Durante a manhã o DIÁRIO já havia tentado contactar com Élvio Sousa, que ontem à noite, fez saber que a partir das 5 da manhã já estaria contactável.

Entretanto o gabinete de comunicação do JPP fez saber que durante o dia de hoje Élvio Sousa, ou qualquer dos eleitos, não iriam prestar declarações à imprensa.

Durante a manhã Élvio Sousa já havia publicado enigmática mensagem na sua página pessoal da rede social Facebook com o seguinte teor:

“Mais vale manjar uma côdea de pão em paz, do que participar num banquete com ansiedade”. Foi a primeira mensagem publicada após serem conhecidos os resultados da eleição para a Assembleia Legislativa da Madeira, onde o JPP foi a força política que mais cresceu, quase duplicando o número de eleitos – passou de cinco para nove – em relação ao resultado das últimas Regionais, em Setembro de 2023.