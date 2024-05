Élvio Sousa e Paulo Cafôfo eleitos

O líder do PS-Madeira viu a sua eleição garantida, assim como Élvio Sousa do Juntos Pelo Povo (JPP) nestas Eleições Legislativas Regionais.

Com ainda 36 mandatos por atribuir, o PPD/PSD conta, neste momento, com cinco deputados eleitos (Miguel Albuquerque, João Cunha e Silva, José Prada, Jaime Filipe Ramos e Rui Abreu), PS com três (Paulo Cafôfo, Marta Freitas e Ricardo Franco) e JPP com dois (Élvio Sousa e Filipe Sousa).

O PPD/PSD era a força política mais votada nas eleições regionais de hoje na Madeira, com 41,68% dos votos e três mandatos, quando estavam apurados os resultados provisórios em mais de metade, 33, das 54 freguesias.

O PS era o segundo partido mais votado, com 23,03% às 20:30, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral.

A Assembleia Legislativa da Madeira tem 47 deputados, sendo necessários 24 para uma força política conseguir maioria absoluta.