“Todas as sondagens são enganadoras”, considera Élvio Sousa

“Em primeiro lugar, nós temos que encarar este estudo e esta sondagem com a maior das tranquilidades, nada de euforismo, porque temos consciência de que todas as sondagens são enganadoras”, diz Élvio Sousa, cabeça-de-lista do JPP às Regionais, reagindo à sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M que indica que o seu partido regista a maior subida.

Nota ainda que “a própria amostra é igualmente reduzida, mas é um estudo de momento, temos que encará-la com a maior das naturalidades. Mas o que eu sublinho é que na verdade os madeirenses estão a acreditar no nosso projecto de cidadania, no nosso partido, no nosso projecto de Madeira, no JPP como partido autonomista, regionalista, que está naturalmente a elencar seis áreas de actuação que muitos outros Partidos, como seja o PSD ou o PS, não estão a abordar e naturalmente fica claro que os madeirense não desejam ‘barrigas de aluguer’ centralistas e anti-autonomistas e têm uma preferência especial para os partidos da Madeira”, concretiza.

Sondagem faz hoje manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Maio.