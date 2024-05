“Nunca devemos delegar nos outros a nossa responsabilidade” lembra Élvio Sousa num apelo ao voto

Élvio Sousa, o cabeça de lista do JPP, votou ao final da manhã numa das quatro secções de voto instaladas junto à Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Luz, em Gaula.

Acompanhado da família – também a do irmão Filipe Sousa, candidato em 2º lugar -, Élvio aproveitou os chuviscos que se faziam sentir em Gaula para recorrer à metáfora na primeira declaração deita à comunicação social.

“Normalmente este tipo de chuva miudinha traz alegrias e traz alguma frescura, sobretudo para a verdura. Quando nós plantamos, eu por acaso costumo fazer uma pequena agricultura não de substância, mas tenho um pequeno poio em casa, e quando planto alfaces, couves, etc., quando chove, é uma alegria”, começou por dizer.

Depois, mais a sério, apelou ao eleitorado “que tenha consciência que estamos nos 50 anos de Abril, que custou muito a conquistar o voto, o votar em consciência e o votar em tranquilidade”. Apontou o que diz a Constituição para reforçar a importância do exercício do voto. “A Constituição é muito clara e hoje é um dia de lembrar isso, que o poder político pertence ao povo, e nunca devemos delegar nos outros a nossa responsabilidade e a nossa consciência”, sublinhou.

Admitiu que oito meses após as últimas eleições Regionais “as pessoas podem estar de alguma forma cansadas” e acabem por não votar. “Tenho consciência, pelo menos daquilo que as pessoas nos falavam no terreno, de que são muitas eleições seguidas”, assinalou.