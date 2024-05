O Fiat Tipo Cross foi projectado para os aventureiros modernos que procuram estilo, aliado ao desempenho e ao conforto. Este é o veículo ideal para explorar a cidade e mais além.

Este modelo de 2022 apresenta um exterior semelhante ao Fiat Tipo CROSS 1.0 GSE T3 CITY 101CV - 21, uma aparência robusta e um design igualmente agressivo, do qual fazem parte detalhes, como rodas exclusivas, para-choques dianteiros e traseiros com os mesmos traços, e barras de tecto integradas, tal como o modelo anterior este veículo transmite uma sensação de aventura em cada curva.

A grande diferença deste Fiat Tipo CROSS 1.5 GDE T4 DCT HYBRID 130CV - 22 está sob o capô, este modelo oferece motor de 1.5 a gasolina/híbrido, de 130 cavalos e uma caixa automática de velocidades.

A tecnologia também faz parte deste modelo, vem equipado com um quadrante totalmente digital, mas intuitivo, o sistema de infoentretenimento é compatível com smartphones, incluindo um Wireless Charger para que possa carregar o seu telemóvel durante as viagens.

No que diz respeito à habitabilidade, esta, em geral, é muito boa, apresenta-se espaçosa o que permite conforto e comodidade em cada viagem. Com bancos ergonómicos e amplo espaço para passageiros e carga, este veículo é perfeito para qualquer viagem.

Se está pronto para uma nova aventura, não procure mais, o Fiat Tipo Cross 1.5 DGE T4 DCT 2022 é o veículo ideal para si.

Este veículo está disponível no Megamotor por 25 500 euros, ou um financiamento desde 337,51 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.