Os telhados desempenham um papel fundamental na protecção das nossas casas, abrigando-nos contra os elementos externos e adicionando um toque especial à arquitectura. Neste artigo, vamos explorar os diferentes tipos de telhados disponíveis no mercado, os materiais preferidos dos consumidores e as tendências mais recentes na sustentabilidade.

Quantidade de águas

A água do telhado “é a superfície inclinada da cobertura que indica o sentido que a água da chuva deve percorrer”, assim os telhados são classificados pela quantidade de superfícies inclinadas. Dependendo do estilo arquitectónico da sua habitação, pode optar por telhados de uma água, duas águas, telhado de mansarda, entre tantas outras variedades disponíveis.

Materiais Tradicionais e Alternativos

Actualmente é possível encontrar no mercado telhas cerâmicas, telhas de cimento, ardósia, metal, telhas solares, entre tantas outras. O ideal é que faça uma análise dos prós e contras de cada material, desde a durabilidade até a estética e o impacto ambiental, antes da tomada de decisão final.

Tendências Mais Sustentáveis

As preocupações com a sustentabilidade também abrangem o sector da construção civil, assim temos vindo a verificar uma maior diversificação de materiais como: coberturas verdes, telhas solares, telhas ecológicas, feitas com materiais reciclados.

Manutenção Regular

Deve informar-se sobre como manter o seu telhado em óptimas condições ao longo do tempo, desde a realização de limpeza regular até a reparação de danos e a substituição de materiais desgastados. Cada telhado necessita de uma manutenção específica, assim, deve considerar quais os trabalhos de manutenção a aplicar em cada telhado antes de finalizar a sua compra.

Design

O design do telhado deve enquadrar a arquitectura geral da sua casa. Na Casa Santo António vai encontrar desde telhados com linhas modernas e minimalistas até telhados com detalhes tradicionais e ornamentados.

