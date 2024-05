A única sondagem com “resultado fiável” é a do próximo domingo

“As tradicionais sondagens eleitorais via telefone, que têm sido ferramenta para tentar prever os resultados de eleições e entender a opinião pública, enfrentam um crescente cepticismo por parte dos intervenientes, e os constantes falhanços levam a que se questione da sua utilidade. Basta verificar a sondagem de 21 de Setembro do ano passado, do DN Madeira, para as Regionais desse mês”, começa por apontar Nuno Morna, em reacção à sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M. Para o cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL) “são inúmeras e variadas as razões que justificam isto: as mudanças nos hábitos de comunicação, a representatividade da amostra, o efeito da auto-selecção, as mudanças rápidas na opinião pública, o impacto das redes sociais, a desconfiança nas instituições e o surgir de métodos de previsão alternativos”.

Refere ainda que “a utilização de telemóveis levou a uma mudança nos hábitos de comunicação, muitas pessoas não atendem chamadas de números desconhecidos, o que afecta significativamente as taxas de resposta das sondagens telefónicas. Se o recurso é o telefone fixo as amostras ficam alteradas”, considera.

Para Nuno Morna “a volatilidade e a velocidade com que a opinião pública muda, especialmente em tempos de crise ou de eventos significativos, tornam difícil às sondagens capturarem um retrato preciso e actualizado”. Mas não só. “Acresce a isto uma crescente desconfiança nas empresas de sondagens, o que pode levar as pessoas a não responderem honestamente ou a recusarem participar, alimentadas por percepções de manipulação ou preconceito nos processos de recolha e interpretação de dados”, argumenta o candidato da IL.

Argumentos para concluir que “a única sondagem que proporcionará um resultado fiável, é a do próximo domingo”.