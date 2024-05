Rui Rocha e João Cotrim Figueiredo na Madeira para apoiar Nuno Morna

Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal (IL), e João Cotrim Figueiredo, cabeça-de-lista ao Parlamento Europeu, vão estar na quarta-feira, dia 22 de Maio, na Madeira, para apoiar a candidatura liberal à Assembleia Legislativa da Madeira, encabeçada por Nuno Morna.

De acordo com uma nota remetida pelo partido às redacções, a visita inicia-se pelas 10h30, com um passeio e contacto com a população no centro do Funchal, com paragem no Mercado dos Lavradores.

Para as 15h30 está agendada uma visita e reunião com a direcção da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, no Madeira Tecnopolo. No final da reunião, Rui Rocha e João Cotrim Figueiredo farão declarações à comunicação social.

Para as 18 horas estão previstos contactos com a população, na Festa da Flor, na Placa Central, da Avenida Arriaga.