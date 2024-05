Luz Henriques abre Atelier de Pintura e Cerâmica no Porto

A artista madeirense Luz Henriques abriu um Atelier de Pintura e Cerâmica no Porto.

Localizado na Rua Fernandes Tomás, diz ter "todos os ingredientes para que seja a primeira de muitas visitas inesquecíveis: simpatia, talento, ambiente acolhedor e harmonioso".

Próximo da estação de S. Bento, do Mercado do Bolhão e do metro, aberto de segunda a sexta, das 10h00 às 12h00 – 17h00 às 19h00 e aos sábados das 10h00-12h00, acredita que esta "é uma excelente oportunidade para se encantar com o seu trato simples e humilde".

Luz Henriques conta com "mais de 30 anos de experiência e dedicação".