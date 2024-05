"A abstenção deve preocupar todas as pessoas", assume Nuno Morna

O cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal às eleições regionais afirma que "a abstenção deve preocupar todas as pessoas". Nuno Morna exerceu o seu direito de voto, há instantes, no Caniço.

"Tudo fizemos para convencer as pessoas que estas eleições são muito especiais e muito particulares, no sentido que podem proporcionar mudanças significativas no espectro político regional", assume o candidato, que acredita que, se os partidos fizeram passar as suas mensagens, a abstenção vai baixar.

Questionado sobre se houver uma grande abstenção a culpa é dos partidos, Nuno Morna assume que sim. "Somos nós, as pessoas que participam na política activa, que temos obrigação de mostrar às pessoas as virtualidades da actividade política", indica o cabeça-de-lista da IL.