Biblioteca Municipal do Funchal recebe lançamento do V volume da colectânea 'Alma Latina'

A Biblioteca Municipal do Funchal recebe, no dia 7 de Junho, pelas 19 horas, o lançamento do V volume da colectânea 'Alma Latina', coordenado por José Maria Ramada.

Este número contém textos literários em poesia e prosa e conta com a participação de 90 autores oriundos de 17 países do mundo latino. Para além dos do seu coordenador, apresenta ainda escritos de oito autores madeirenses, indica nota à imprensa.

A antologia 'Alma Latina' surgiu a partir de um grupo criado nas redes sociais, denominado 'Mundo Latino Poesia e Prosa', e nos seus cinco volumes já colaboraram mais de 300 autores de todos os continentes, conclui a mesma nota.