PS e JPP já terão acordo político conjunto para formar um governo de minoria parlamentar. Esta poderá ser a solução que hoje tanto Paulo Cafôfo como Élvio Sousa vão anunciar aos madeirenses numa conferência de imprensa marcada para as 20 horas, e amanhã ao Representante da República quando os líderes dos dois partidos estiverem com Ireneu Barreto.

A geometria política assenta na condição de que os dois partidos somam 20 deputados [11 PS e 9 JPP], o que na prática dá mais um deputado do que o PSD que alcançou ontem 19 mandatos.

Em ambos os casos será sempre preciso mais deputados para obter uma maioria de 24 deputados sendo que a esta hora torna-se extremamente difícil de saber com quem haverá entendimentos políticos, no entanto se não houver os líderes dos partidos dirão que estão em condições para avançar para um governo de minoria e esperando a decisão de Barreto.

Ainda que o artigo 57 da lei eleitoral aborde a questão da nomeação, em regra o Representante convida o líder do partido mais votado a formar governo, todavia poderá ficar irremediavelmente condicionado se na aprovação do Plano e Orçamento for chumbado. Nessa altura cai o governo e passa a Região a ser governada por duodécimos e à espera de uma decisão do Presidente da República que poderá passar novamente por eleições após seis meses do acto eleitoral.

CHEGA obreve 4 mandatos, CDS dois, IL e PAN 1 deputado cada.