Sara André diz que "PS foi um desastre" e destaca resultado do JPP

A social-democrata Sara André também já se juntou ao segundo painel de comentadores da emissão especial do DIÁRIO. Garante que o PSD não perdeu votos “de forma significativa”, lembrando que o JPP “é um dos vencedores da noite”. No plano oposto, aponta os casos do PS e do Chega e refere que nunca viu “uma campanha da oposição tão má como esta”.

Sara André entende que “aquilo que o PSD perde não é assim tão significativo”, enquanto o “PS foi um desastre, pois não conseguiu passar a palavra”. Diz, ainda, que “o Chega é o grande derrotado” e “quem ganha é o JPP”. “A fragilidade do JPP é que ainda não tem figuras para ser alternativa governativa, mas não quer dizer que não seja oposição responsável dentro do Parlamento e colheram os frutos disso”.

"Perante estes resultados há uma erosão" do PSD-Madeira, mas "não significativa". "Perspectivava um resultado com menos dois deputados eleitos pelo PSD-Madeira", acrescenta Sara André, considerando que "o PS faz sempre asneiras antes das Eleições Regionais".

O professor e comentador Joaquim Sousa considera que “o PSD que hoje elegeu Miguel Albuquerque não é o mesmo que o elegeu em 2015”, já numa reacção às primeiras declarações do líder social-democrata. "Não acreditando que a solução passe por uma coligação PSD/JPP, por isso podemos estar perante a valorização do Parlamento Regional", observa, já num cenário pós-eleitoral.

"Tirando o resultado do Chega, um dos grandes perdedores da noite, até mais do que o PS, este era o cenário que mais se previa", disse o comentador Paulo Pereira, numa análise aos resultados eleitorais desta noite.

O Especial ‘Eleições Regionais 2024’ está a ser transmitido em directo a partir do estúdio da produtora madeirense ‘100 pressão’, com emissão televisiva até à meia-noite.

O DIÁRIO e todos os meios do grupo média a que pertence garantem cobertura total das ‘Eleições Regional 2024’. Ao minuto e com emissão televisiva conduzida por Ricardo Miguel Oliveira.

O Especial ‘Eleições Regionais 2024’ pode ser acompanhado através de um dos operadores da rede cabo nacional, a Meo, no canal 79, e em simultâneo com as rádios TSF-Madeira (100 FM) e Praia (91.6 FM). Também pode ser acompanhada através das plataformas digitais dnoticias.pt e tvmadeira.com, assim como no facebook do DIÁRIO.