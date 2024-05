Nadal afastado pela primeira vez na primeira ronda do Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos em Roland Garros, foi hoje eliminado pela primeira vez na carreira na primeira ronda do Grand Slam francês, ao ser derrotado em três sets pelo alemão Alexander Zverev.

Catorze vezes campeão na 'catedral' da terra batida, o maiorquino de 37 anos, que nunca tinha caído antes da terceira ronda em Paris, perdeu diante do quarto tenista mundial por 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3.

No regresso a Roland Garros, depois de ter falhado a última edição por lesão, Nadal, que ainda procura a sua melhor forma após ter enfrentado vários problemas físicos nos últimos meses, foi afastado pelo vigente campeão olímpico de singulares em três horas e cinco minutos, podendo ter disputado pela última vez o 'major' parisiense.

O antigo número um mundial, que entrou no quadro principal graças ao ranking protegido -- ocupa atualmente o 275.º posto da hierarquia mundial -, só por duas vezes tinha sido eliminado tão precocemente no quadro principal de um Grand Slam, nomeadamente em Wimbledon2013 e na edição de 2016 do Open da Austrália.