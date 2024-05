Boeing prevê lançar primeiro astronauta para o espaço em Junho

A Boeing está a preparar o lançamento do seu primeiro astronauta no espaço no início de Junho, depois de passar as últimas semanas a resolver problemas surgidos na cápsula espacial Starliner.

A empresa e a NASA afirmaram na sexta-feira que as análises indicam que a cápsula pode transportar em segurança dois pilotos de teste para a Estação Espacial Internacional, apesar de uma fuga no sistema de propulsão.

A pequena fuga de hélio foi descoberta após a primeira tentativa de lançamento, no passado dia 06 de maio, que foi interrompida por um problema não relacionado com o foguetão, entretanto resolvido.

Este será o terceiro voo de teste da Starliner, sendo que os dois testes anterior, em 2019 e 2022, não transportaram ninguém a bordo. Problemas de software e outras falhas levaram a Boeing a optar por fazer os voos de teste sem ocupantes.

O transporte de astronautas para a Estação Espacial Internacional pela Starliner da Boeing leva já anos de atraso.

A SpaceX está a lançar tripulações desde 2020 e a NASA quer ambas as empresas no serviço de táxi para que possam apoiar-se mutuamente.