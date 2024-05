João Olim afastado das competições por três meses

O atleta de Stand Up Paddle (SUP) do Ludens Clube de Machico, João Olim, "vai precisar de três meses para recuperar da lesão ao ombro que, assim, o afasta da competição durante esse período de tempo", informa uma nota da assessoria do jovem madeirense.

"O diagnóstico foi feito ontem pelo médico que o campanha", acrescenta. "O atleta, que é patrocinado pela Dupladp, Crédito Agrícola, MAIS, Grant Thornton, Câmara de Machico, SUP Norte e Sic Maui, admite que as lesões fazem parte da vida de qualquer atleta e apresenta-se optimista em relação à recuperação".

Assim, "devido a esta lesão o atleta será espectador das competições dos próximos meses, deixando de competir numa etapa do campeonato nacional de maratona da Federação Portuguesa de Canoagem em Crestuma, a 23 de Junho, do campeonato nacional de sprint da Federação Portuguesa de Surf, em Óbidos, a 29 de Junho e do campeonato de maratona de mar da Federação Portuguesa de Canoagem a 7 de Setembro, em Vila do Conde", enumera as provas já fora de hipótese.

João Olim desiste devido a lesão no ombro O atleta de SUP do Ludens Clube de Machico padece de bursite e tendinopatia

Recorde-se que João Olim "foi forçado a desistir no World SUP Festival, prova do circuito europeu (EuroTour) que ocorreu no fim-de-semana passado em Barcelona, Espanha. Contudo, como admitiu o atleta, a lesão no ombro direito acompanha-o há alguns anos, tendo piorado nesta época", frisa em conclusão.