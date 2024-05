Garouta do Calhau e escola Bartolomeu Perestrelo colaboram nas 'Férias Divertidas'

A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal (Garouta do Calhau) e a Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo vão assinar um protocolo de colaboração, amanhã, dia 28 de Maio, pelas 14h30, no referido estabelecimento de ensino, com o objectivo de se concretizar o projecto 'Férias Divertidas'.

"A parceria permite à Garouta do Calhau utilizar as instalações do referido estabelecimento de ensino, incluindo a cozinha, como base central de apoio à realização das diferentes atividades de cariz social e de ocupação dos tempos livres destinadas às crianças mais desfavorecidas, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos. As actividades decorrem nos meses de Julho e Agosto", explica nota à imprensa.

Este projecto envolve todos os anos mais de duas centenas de crianças às quais são proporcionadas experiências únicas, actividades de lazer e tempos livres, mas também aprendizagens sobre questões relativas ao quotidiano, através de visitas guiadas.

Além da cedência de salas, cozinha e instalações sanitárias, a Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo disponibiliza ainda meios humanos, numa pareceria que permite à Escola e à Garouta do Calhau cumprirem com o seu papel de integração e inclusão social dos jovens.