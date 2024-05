Trazer a Banda do Panda à Região é motivo de satisfação para a Empresa Diário de Notícias "porque gostamos de ver os outros felizes, sobretudo as crianças". Foi desta forma que o director geral e editorial do DIÁRIO começou por apresentar o espectáculo que a EDN volta a organizar em parceria com diversas entidades, uma delas a Câmara Municipal da Ribeira Brava, que acolhe mais um evento do género a 2 de Junho, a partir das 9h30, na nova praceta da vila.

"Um concerto de 1h30 que permite celebrar o Dia da Criança como deve ser", salientou Ricardo Miguel Oliveira no salão nobre dos Paços do Concelho onde esta manhã decorreu a apresentação do evento que serve igualmente para "manifestar o carinho pelas crianças" que é também extensivo pelo "bom povo da Ribeira Brava, concelho que por sinal fazemos outro evento: a Festa LusoVenezuelana", destacou.

Talvez por isso, o director geral e editorial veja uma janela de oportunidade para que "haja mais espaço para intensificar esta nossa parceria, dirão os ribeira-bravenses, a Câmara e todas as outras instituições deste concelho, quais as necessidades mais importantes, das desportivas às culturais, das gastronómicas às sociais, e daremos, na medida das nossas possibilidades e na lógica de proporcionar a tripla dimensão: informação, formação e diversão, dar resposta à altura".

Numa organização conjunta com a Câmara da Ribeira Brava, a EDN alegra-se trazer a Banda do Panda, com a marca do Canal Panda, porque evidenciou, "preocupamo-nos em ter crianças felizes, sendo certo que um dia eles serão também parceiros na jornada informativa".

Com o concerto da Banda do Panda a EDN tem proporcionado diversão e alegria a milhares de pessoas, sobretudo aos mais novos, mas também aos pais e familiares que desta forma são os primeiros a sentirem festivaleiros.

"Eles são os primeiros a experimentar a dimensão festiva e inesquecível em termos de espectáculos, na medida em que dão o ponta-pé de saída para a temporada artística na Região", observou com satisfação e onde tinha a seu lado o edil.

Antes explicou que pode até "pode parecer estranho um meio de comunicação andar de mão dada com projectos" deste género, todavia frisou que este tipo de iniciativas "fazem parte do nosso adn" e leva a "gerar satisfação, bem-estar e alegria junto de diversos públicos" e dessa forma "estamos a cumprir com o nosso estatuto, com a nossa missão e visão que não se limita a informar, visa também formar e divertir".

Por isso, destacou, "trabalhamos com entusiasmo e seriedade nestas diversas frentes para também melhorar, quer a experiência das nossas audiências, mas também para fazer com que os diversos nichos de mercado e diversos públicos tenham a oportunidade de serem felizes, não só consumindo informação de qualidade mas divertido-se com eventos de qualidade".