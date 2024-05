APAV identifica 55 crianças da Madeira vítimas de crime e de violência

Entre 2022 e 2023, na Região Autónoma da Madeira, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) identificou 55 crianças vítimas de crime e de violência, a maioria das que foram apoiadas pela APAV residia no município do Funchal, mas também em Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Calheta.

"Durante este período, a APAV apoiou 5.661 crianças e jovens que foram vítimas de crime, registando um aumento de 18,2% entre os anos de 2022 e 2023. Chegaram ao conhecimento da APAV um total de 10.271 crimes e outras formas de violência contra crianças e jovens. Entre os comportamentos violentos destacam-se a violência doméstica (62,6%) e os crimes sexuais (30,3%)", realçam as 'Estatísticas APAV - Crianças e Jovens vítimas de crime e violência 2022–2023'.

No caso da Madeira, entre 2022 e 2023 há um aumento de 21 para 29 crianças identificadas e apoiadas, o que resulta num aumento de 38%.

"É importante salientar que entre 2022 e 2023, a APAV realizou 1.887 eventos formativos para a prevenção e sensibilização da violência contra os mais jovens, que contaram com mais de 40.000 participantes", frisa.

"A APAV relembra que que qualquer criança ou jovem pode ser vítima de crime e violência", salienta e acrescenta: "A APAV presta apoio gratuito, confidencial e especializado a vítimas de todos os crimes. A Linha de Apoio à Vítima, 116 006, funciona de segunda a sexta-feira, entre as 8h00 e as 23h00".

A Linha Internet Segura está disponível através do 800 21 90 90, de segunda a sexta, entre as 8h00 e as 22h00, e do e-mail [email protected].