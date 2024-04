Estranho embora real

Boa noite!

É, no mínimo, estranho que o CDS continue no governo regional em gestão depois do que tem sido dito desde o passado fim-de-semana pela nova liderança do partido. Hoje, o cabeça-de-lista, José Manuel Rodrigues, na primeira iniciativa de campanha aborda o desagravamento fiscal na Região, propondo a redução do IVA em 30%.

Miguel Albuquerque sabe que Rodrigues anda mais “solto e livre”, mas mesmo antes do centrista falar detectou demagogia alheia ao negar que baixar o IVA tenha impacto no bolso dos contribuintes. O Presidente comentava a manchete do DIÁRIO de hoje, o facto da receita do IVA ter duplicado na Região, representando um peso superior ao do País. O valor do imposto cresceu 97% em 10 anos e bateu recorde em 2023 mas sobre isto alguns do partidos que vão a votos não acham nada estranho. É no que dá andar entretidos com novelas e fakes.

Por sinal o PS de serviço na ilha leu o que escrevemos, mas é, no mínimo, estranho que enquanto os socialistas sem lugar na lista de candidatos nas Regionais palmilham o terreno íngreme na Região à procura de votos, o cabeça-de-lista esteja confortavelmente sentado na Assembleia da República. Para quem diz ter a Madeira como causa não basta nela ter casa ou passar o fim-de-semana. Até porque nos outros dias também há gente à espera de soluções e de presença.

É, no mínimo, estranho que o partido de Inês Sousa Real, que no ínicio desta semana desvalorizou a posição do Tribunal Constitucional a favor de Joaquim Sousa, tenha visto a mesma entidade rejeitar hoje as alterações aos estatutos do PAN aprovadas no último congresso, por não especificarem quais os comportamentos que podem constituir infracções disciplinares. Se nem naquilo que é básico este partido cumpre com a lei, o que esperar se voltar a ser chamado bengala do poder?

E é, no mínimo, estranho que passados seis meses a Comissão Nacional de Eleições faça nova excursão à Madeira para, durante os próximos três dias, alegadamente ultimar a preparação da eleição para a Assembleia Legislativa, marcada para 26 de Maio. Dizem que terão reuniões com partidos políticos, representantes de câmaras municipais, de juntas de freguesia da Região e órgãos de comunicação social. Mas para quê? Como já demos para esse peditório, da nossa parte podem ir a banhos ou à poncha.

