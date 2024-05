Automobilistas protestam demora da reabertura da estrada do Lugar de Baixo

Os condutores que estão presos no trânsito devido ao acidente mortal ocorrido no Lugar de Baixo estão insatisfeitos com a demora na reabertura da estrada ao trânsito.

A solução alternativa, que é a Ponta do Sol- Tabua (pela estrada antiga), também está muito congestionada devido aos estacionamentos irregulares nessa estrada, o que está a motivar queixas.